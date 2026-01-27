Die Ukraine wird zweistellige Millionenbeträge für den Kauf von Gas erhalten: Schmyhal enthüllt Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine wird 85 Millionen Euro über EBRD-Instrumente erhalten, die für den Kauf von zusätzlichem Gas ausgegeben werden sollen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Telegram-Nachricht des Ersten Vizepremierministers und Energieministers der Ukraine Denys Schmyhal.

„85 Millionen Euro über EBRD-Instrumente für den Kauf von zusätzlichem Gas für die Ukraine. Die Arbeiten zur Erlangung eines entsprechenden Zuschusses von einem europäischen Land sind bereits abgeschlossen“, sagte Schmyhal.

Ihm zufolge wurde dies bei einem Gespräch mit der Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Odile Renaud-Basso, besprochen.

„Ich habe die EBRD über die schwierige Situation im ukrainischen Stromnetz informiert, die durch die Schäden der russischen Streiks verursacht wurde. Reparaturteams arbeiten derzeit an der Wiederherstellung von Strom und Wärme. Die Arbeiten werden rund um die Uhr fortgesetzt“, fügte er hinzu.

Er wies auch darauf hin, dass die fortgesetzte finanzielle Unterstützung der EBWE für die ukrainischen Unternehmen Ukrenerho und Ukrhydroenergo dazu beiträgt, Reparaturen, Ausrüstungen und neue Lösungen bereitzustellen, um die Menschen mit Strom und Wärme zu versorgen.