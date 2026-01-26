Vier Jahre des Wartens: Selenskyj ernennt endlich einen neuen ukrainischen Botschafter in Georgien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat Mykhailo Brodovych zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Ukraine in Georgien ernannt.

Nach Angaben von RBK Ukrajina unterzeichnete das Staatsoberhaupt am 26. Januar 2026 das entsprechende Dekret Nr. 83/2026.

„Zur Ernennung von Mykhailo Brodovych zum Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Ukraine in Georgien“, heißt es in dem Dokument.

Der Posten des ukrainischen Botschafters in Georgien ist seit 2022 vakant, nachdem die diplomatische Mission von Ihor Dolhov beendet wurde. Während dieser Zeit wurde die Ukraine in Tiflis von Geschäftsträgern vertreten, von denen fünf in weniger als vier Jahren ersetzt wurden. Seit 2025 ist Roman Yakovenko als Geschäftsträger tätig.

Was wir über Brodovych wissen

Mykhailo Brodovych ist seit 1996 im diplomatischen Dienst des Außenministeriums der Ukraine tätig. Im Laufe der Jahre war er Generalkonsul des Generalkonsulats der Ukraine in Istanbul, Generalkonsul der Ukraine in Krakau und von 2015 bis 2022 Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Ukraine in Slowenien.

