Im Rahmen des Besuchs wird das Staatsoberhaupt Gespräche mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Naouseda und dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki führen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zusammen mit seiner First Lady Olena Zelenska in Litauen eingetroffen, wo sie an offiziellen Veranstaltungen zum Jahrestag des Januaraufstands teilnehmen werden. Dies teilte der Sprecher des Präsidenten Sergej Nikifirov mit, berichtet RBK Ukrajina.

Ihm zufolge sind im Rahmen des Besuchs Verhandlungen des Staatsoberhauptes mit dem Präsidenten Litauens Gitanas Nauseda und dem Präsidenten Polens Karol Nawrocki im Format des Lubliner Dreiecks geplant.

Außerdem wird es ein separates Treffen des Präsidenten und der First Lady der Ukraine mit dem Präsidenten und der First Lady Litauens geben.

Laut Besuchsprogramm ist das Treffen der Präsidenten der Ukraine, Litauens und Polens für 15:20 Uhr angesetzt. Eine gemeinsame Pressekonferenz der Staatsoberhäupter findet um 17:00 Uhr statt.

Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass parallel zu dem trilateralen Treffen zwischen der Ukraine, den USA und der Russischen Föderation direkte bilaterale Gespräche zwischen der ukrainischen und der russischen Seite in Abu Dhabi stattfanden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass eines der Themen des trilateralen Treffens in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) die Parameter für das Ende des Krieges waren. Die Militärs haben auch eine Liste von Themen für weitere Treffen festgelegt.