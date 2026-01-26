Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.020 Angreifer ausgeschaltet. Zwei Panzer, ein gepanzertes Fahrzeug, 32 Artilleriesysteme, zwei Mehrfachraketenwerfer und 917 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 26. Januar 2026 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.235.060 (+1020 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gemeldet.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.608 (+3) Panzer,

23.951 (+1) gepanzerte Fahrzeuge,

36.644 (+32) Artilleriesysteme,

1.626 (+2) Mehrfachraketenwerfer,

1.286 (+0) Flugabwehrsysteme,

434 (+0) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

115.813 (+917) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

4.205 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

75.906 (+147) Fahrzeuge und Tanklastzüge,

4.051 (+1) Einheiten von Spezialausrüstung. Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär von der 147. separaten Artilleriebrigade eine Gruppe russischer Angreifer in der Industriezone im Nordwesten von Pokrowsk aufgehalten hat. Russen versuchen, Gulyaypol einzukesseln – Streitkräfte der Ukraine