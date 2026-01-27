Russischer Angriff auf Odessa: die Leiche eines Mannes wurde unter den Trümmern am Ort des Angriffs gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem nächtlichen Angriff in Odessa am 27. Januar wurde ein Mann getötet. Die Such- und Rettungsarbeiten sind im Gange, und möglicherweise befinden sich noch weitere Menschen unter den Trümmern.

In Odessa haben die Rettungskräfte bei den Such- und Rettungsarbeiten nach dem russischen Angriff am 27. Januar die Leiche eines Mannes unter den Trümmern gefunden.

Leiter der Militärverwaltung der Stadt Odessa Serhij Lyssak

*:* „Während der Such- und Rettungsarbeiten am Ort des Angriffs im Bezirk Peresypskyj wurde die Leiche eines Mannes unter den Trümmern gefunden.“

Zuvor wurde berichtet, dass bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Odessa in der Nacht des 27. Januar 23 Menschen, darunter Kinder und eine schwangere Frau, verletzt wurden.

Nach Angaben des SES könnten sich 3 Menschen unter den Trümmern befinden. Die Rettungsarbeiten sind im Gange, und ein Hundetrainingsdienst wurde engagiert. Die Informationen werden laufend aktualisiert