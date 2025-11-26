Lettische Außenministerin trifft in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Mittwoch, den 26. November, ist die lettische Außenministerin Baiba Braže in Kiew eingetroffen. Sie befindet sich zu einem offiziellen Besuch in der Hauptstadt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Braže auf der Social-Media-Seite X.

„Ich bin in Kiew eingetroffen, um unsere ukrainischen Freunde in ihrem Streben nach einer starken, friedlichen europäischen Zukunft zu unterstützen“, sagte die lettische Außenministerin.

Sie dankte dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha für den herzlichen Empfang.

„Die lettische Regierung und die gesamte lettische Gesellschaft stehen an der Seite der Ukraine“, so die Ministerin.

Lettlands Unterstützung für die Ukraine

Lettland unterstützt die Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022.

Das Land leistet sowohl militärische als auch humanitäre Hilfe durch die Lieferung von Waffen, Ausrüstung und humanitärer Hilfe. Lettland unterstützt auch aktiv die Sanktionen gegen Russland und politische Initiativen auf der internationalen Bühne.

Im September genehmigte Lettland die Bereitstellung von 5 Millionen Euro zur Unterstützung der Ukraine im Rahmen der PURL-Initiative der NATO und der USA, die darauf abzielt, die Sicherheit zu gewährleisten und die Verteidigungskapazitäten des Landes angesichts der russischen Aggression zu stärken.

Zuvor hatte Lettland Fahrzeuge und eine große Anzahl von FPV- und Mavic-Drohnen an die Hauptverwaltung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums übergeben.