Die russische Armee griff zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk mehr als 40 Mal an, eine Person wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 26. August griffen russische Truppen mehr als 4 Dutzend Mal die Bezirke Sinelnykivka und Nikopol in der Region Dnipro an, wobei eine Frau verletzt wurde.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak

** Direkte* Rede: „Bezirk Sinelnykivka. In Malomykhailivska wurde eine 65-jährige Frau durch eine gelenkte Fliegerbombe verletzt. Sie wurde medizinisch versorgt. Das Opfer musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Drei Privathäuser und eine Gasleitung wurden beschädigt. Russische Truppen haben die Gemeinde Mezhivska mit einer Drohne beschossen. Ein Privathaus fing Feuer. In der Gemeinde Slowjansk wurde eine Tankstelle zerstört.“

Einzelheiten: Im Bezirk Nikopol beschoss die Russische Föderation das Bezirkszentrum, die Gemeinden Marhanezka, Myrivska, Chervonohryhorivska und Pokrovska.

Die Siedlungen wurden mit schwerer Artillerie und UAVs beschossen. Zwei Privathäuser, Nebengebäude und ein Auto wurden beschädigt.