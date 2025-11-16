Russen greifen Region Dnipropetrowsk an: 6 Verletzte im Laufe des Tages

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 16. November wurden in der Region Dnipro 6 Zivilisten durch feindliche Angriffe verletzt.

Quelle: Amtierender Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro Vladyslav Haivanenko

Einzelheiten: Den ganzen Tag über haben die feindlichen Truppen die Region mit verschiedenen Waffen beschossen.

Insbesondere warfen sie eine gelenkte Fliegerbombe auf die Gemeinde Mezhivska im Bezirk Synelnykivskyj. Fünf Menschen wurden verletzt: zwei Frauen im Alter von 52 und 55 Jahren sowie ein 34-jähriger und ein 25-jähriger Mann.

Mehrere Geschäfte, ein Kiosk und zwei Autos wurden beschädigt. Die Drohne hat die Infrastruktur in Synelnykove getroffen. Es brach ein Feuer aus.

Die Russen griffen Nikopol auch mit FPV-Drohnen an und feuerten schwere Artillerie auf die Gemeinden Marhanez, Chervonohryhorivka, Myrovka und Pokrovska in der Region Nikopol. Ein Industrieunternehmen, Infrastruktur, ein Privathaus, ein Café, ein Nebengebäude und eine Tankstelle wurden beschädigt.

Eine 26-jährige Frau, die unter den Folgen des nächtlichen Angriffs auf Marhanez litt, suchte medizinische Hilfe.