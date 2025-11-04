Streiks in der Region Dnipropetrowsk: es gibt ein Opfer, 11 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Unter den Verletzten sind auch Kinder. ein 5-jähriges Mädchen und zwei Erwachsene werden in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. ein 15-jähriger Junge wird ambulant behandelt.

In der Region Dnipropetrowsk wurde bei russischen Angriffen eine Person getötet und 11 weitere verletzt. Der Feind hat zwei Bezirke getroffen. Dies berichtete am 4. November der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Wladyslaw Gajwanenko.

Ihm zufolge griff der Feind die Gemeinde Mykolajiwska im Bezirk Sinelnikovsky mit einer Rakete und einem unbemannten Luftfahrzeug an. Eine 65-jährige Frau kam dabei ums Leben. Acht Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. ein 15-jähriger Junge wird ambulant behandelt. ein 5-jähriges Mädchen und zwei Erwachsene befinden sich in ernstem Zustand im Krankenhaus. Ein Cafe, ein Privathaus und ein Auto brannten. 12 Häuser wurden beschädigt.

Eine korrigierte Fliegerbombe hat die Gemeinde Wassylkivska getroffen. Autos wurden beschädigt.

Der Bezirk Nikopol wurde von der russischen Armee mit FPV-Drohnen angegriffen und mit Artillerie und Grad-Mehrfachraketenwerfern beschossen. Die Gemeinden Nikopol, Marhanezka und Pokrovska waren von den Angriffen betroffen.

Drei Männer im Alter von 43, 51 und 52 Jahren wurden verletzt. Alle werden zu Hause behandelt. Ein Ambulanzfahrzeug wurde beschädigt.

Pawlohrad wurde von den Russen mit einer Drohne angegriffen. Die Infrastruktur wurde beschädigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Luftverteidigungskräfte im Gebiet Dnipropetrowsk 9 russische Drohnen abgeschossen haben.

Wir werden daran erinnern, dass durch den russischen Beschuss der Bezirke Nikopol, Krivorozhye und Sinelnikov des Gebiets Dnipropetrowsk eine Person getötet und drei weitere verletzt wurden.