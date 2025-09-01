Die Folgen des Angriffs auf die Region Dnipropetrowsk sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben Luftbomben, Drohnen und Artillerie eingesetzt und die Bezirke Sinelnikivskyj, Nikopol und Krywyj Rih angegriffen.

Die russischen Truppen beschossen die Region Dnipropetrowsk den ganzen Tag über. Bei den feindlichen Angriffen wurden drei Menschen getötet, vier weitere wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak mit.

„Der Feind macht vor dem Terror in Sinelnikowschtschina nicht halt. Seit dem Morgen wurden drei Gemeinden angegriffen – Pokrovskaya, Malomikhailovskaya und Slowjanskaya. Zwei Menschen starben, zwei weitere wurden verletzt“, so Lyssak.

Ihm zufolge wurde ein Privathaus teilweise zerstört und zwei weitere wurden beschädigt. Außerdem wurden Nebengebäude zerstört und beschädigt, ebenso wie ein Traktor.

Klärenden Informationen zufolge warfen die Russen in der Nacht auch eine korrigierende Fliegerbombe auf die Gemeinde Pokrovska ab. Ein Mann wurde getötet. Ein Privathaus wurde zerstört, ein Auto wurde zerstört und vier weitere Autos wurden beschädigt.

Im Bezirk Nikopol griff die russische Armee das Bezirkszentrum, die Gemeinden Marhanezka, Mirivska, Pokrovska und Chernogrigorivska mit FPV-Drohnen und Artillerie an.

Zwei Männer wurden durch den Beschuss verwundet. Die Infrastruktur, neun Privathäuser, zwei Nebengebäude und Stromleitungen wurden beschädigt.

Die Russen beschossen die Gemeinde Zelenodolskaya im Bezirk Krywyj Rih mit Drohnen. Dort entstand auch ein Feuer.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen das Gebiet Dnipropetrowsk mit Drohnen angegriffen haben. Infolge der Treffer in der Stadt Sinelnikovo entstanden große Brände.