Russen verwunden eine Frau und zerstören eine Schule in der Region Dnipropetrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Bezirk Nikopol der Region Dnipro wurde bei einem russischen Angriff eine 83-jährige Frau verwundet und eine Schule zerstört.

Quelle: Amtierender Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro Vladyslav Haivanenko, SES der Ukraine

Haivanenkos direkte Rede: „Im Laufe des Tages hat der Feind zwei Bezirke der Region angegriffen. Sie haben FPV-Drohnen und schwere Artillerie auf das Bezirkszentrum und die Gemeinde Chervonohryhorivka im Bezirk Nikopol gerichtet. Eine 83-jährige Frau wurde verletzt. Sie hat eine Schrapnellwunde und mehrere Schürfwunden. Sie steht unter ärztlicher Aufsicht.

Unter den beschädigten Gebäuden befinden sich 5 Privathäuser und eine Tankstelle. Ein Nebengebäude wurde beschädigt, ein weiteres wurde zerstört.“

Lesen Sie mehr: Die Russen griffen auch die Gemeinde Pokrovske im Bezirk Synelnykivska mit einer gelenkten Fliegerbombe an. Die Bildungseinrichtung wurde zerstört.

Gleichzeitig stellte der SES klar, dass eine Schule im Bezirk Synelnyk durch einen feindlichen Lenkbombenangriff zerstört wurde.