In der Ukraine wird ein Anstieg der Biomethanproduktion prognostiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Europäische Investitionsbank ist daran interessiert, den Ausbau von Bewässerungssystemen und die Produktion von Biomethan in der Ukraine zu unterstützen.

Dies geht aus einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums hervor.

Die Entwicklung von Bewässerungs- und Entwässerungssystemen, die Umsetzung von Investitionsprojekten im Bereich der Landgewinnung und der Wasserwirtschaft sowie die Umsetzung der Strategie für Bewässerung und Entwässerung bis 2030 waren die zentralen Themen eines Treffens zwischen Vertretern des Ministeriums für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine und der Europäischen Investitionsbank.

Zudem erörterten die Parteien die vorrangigen Erfordernisse für die Modernisierung der Meliorationsinfrastruktur und die Entwicklung eines nachhaltigen Biomethanmarktes. Dies wird dem ukrainischen Agrarsektor helfen, sich an den Klimawandel anzupassen und sich in den EU-Markt zu integrieren.

Biomethan ist ein erneuerbarer Ersatz für Erdgas, der durch die Vergärung biologischer Stoffe gewonnen wird, anstatt aus dem Erdinneren gefördert zu werden.