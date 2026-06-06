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Die ukrainische Rüstungsindustrie verringert ihre Abhängigkeit von China und stellt auf eigene Bauteile um

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Welche kritischen Komponenten kann die Ukraine bereits selbst herstellen? In der Ukraine steigt das Produktionsvolumen von Komponenten für die Verteidigungsindustrie. Gleichzeitig ist man bei den komplexesten Technologien bislang weiterhin auf Importe angewiesen.

Darüber berichtet RBK Ukrajina in dem Artikel „Chinesischer Akzent. Woraus bestehen ukrainische Drohnen und welche Teile fehlen den Verteidigern“.

In den letzten Jahren haben ukrainische Unternehmen die Produktion von Komponenten für den Verteidigungs- und Industriekomplex erheblich gesteigert. Dies ermöglicht es den Herstellern, sich schneller an die Bedürfnisse an der Front anzupassen und Komponenten für neue Entwicklungen flexibler auszuwählen.

Marktteilnehmer weisen darauf hin, dass in der Ukraine heute bereits Gehäuseteile, mechanische Komponenten sowie ein Teil der elektronischen Platinen und Module hergestellt werden. Auch die Entwicklung von Software und Steuerungssystemen sowie die Modernisierung der Produktionsinfrastruktur schreiten zügig voran.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 165

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