Das Ministerkabinett hat zwei Ministerien umbenannt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regierung hat das Ministerium für Sozialpolitik der Ukraine und das Ministerium für Wirtschaft der Ukraine umbenannt.

Das Ministerkabinett hat das Ministerium für Sozialpolitik der Ukraine in das Ministerium für Sozialpolitik, Familie und Einheit der Ukraine umbenannt. Dies gab der Regierungsvertreter im Parlament Taras Melnychuk am Montag, den 21. Juli, per Telegram bekannt.

Es wurde beschlossen, das Ministerium für Nationale Einheit durch den Beitritt zum Ministerium für Sozialpolitik, Familie und Einheit zu reorganisieren.

Das Ministerium für Nationale Einheit übt weiterhin Funktionen und Befugnisse in bestimmten Bereichen aus, bis die Aktivitäten zum Anschluss an das neue Ministerium für Sozialpolitik, Familie und Einheit abgeschlossen sind, auf das die Funktionen und Befugnisse übertragen werden.

Darüber hinaus hat das Ministerkabinett das Wirtschaftsministerium in das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine umbenannt. Es wurde beschlossen, das Ministerium für strategische Industrien aufzulösen und seine Funktionen dem Verteidigungsministerium zu übertragen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Werchowna Rada am 17. Juli Denys Uljutin zum Minister für Sozialpolitik, Familie und Einheit der Ukraine ernannt hat. Olexij Sobolev wurde zum Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft ernannt.

