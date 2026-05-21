In Transkarpatien soll der Industriepark „Chust“ entstehen: Wer ist der Initiator?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Ministerkabinett hat beschlossen, den Industriepark „Chust“ in das Register der Industrieparks aufzunehmen.

Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Initiator der Errichtung des Industrieparks ist das Unternehmen „Friendly Wind Technology“. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Bau der Infrastruktur wird mehr als 1,2 Mrd. Hrywnja betragen.

„Friendly Wind Technology“ ist der einzige Hersteller von Windkraftanlagen der Multi-Megawatt-Klasse in der Ukraine und seit 15 Jahren tätig. Nach Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 wurde das Werk von Kramatorsk nach Perechin verlegt, wo im August 2023 der auf den Energietechnikbau ausgerichtete Industriepark „Friendly Wind Technology“ registriert wurde.

Es ist geplant, dass der 18 Hektar große Park „Chust“ 538 neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Das Konzept des Parks „Chust“ sieht die Entwicklung der Produktion von Elektrogeräten, Kabeln, Elektroinstallationsgeräten sowie Technologien für die alternative Energiewirtschaft vor.