Russische Streitkräfte haben einen Lastwagen in der Region Charkiw angegriffen – dabei kam eine Person ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem Angriff einer russischen Drohne auf einen Lastwagen in der Region Charkiw am 21. Mai kam eine Person ums Leben.

Eine Person kam am Morgen des 21. Mai durch einen russischen Angriff auf einen Lastwagen in der Region Charkiw ums Leben.

Quelle: : Oleg Synehubov, Leiter der regionalen Militärverwaltung, auf Telegram

Wortlaut des Regionalleiters: : „Die Angreifer haben einen Lastwagen im Bezirk Charkiw getroffen. Durch den Treffer einer feindlichen Drohne kam eine Person ums Leben.“

Details: : Er fügte hinzu, dass derzeit die Löscharbeiten im Gange sind.