Die Europäische Kommission schließt nicht aus, dass ein Teil des EU-Kredits für die Gehälter des Militärs verwendet wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Antwort der Europäischen Kommission ist kein Verbot der Verwendung europäischer Mittel für die Gehälter ukrainischer Soldaten enthalten. Die Europäische Kommission schließt die Möglichkeit einer Finanzierung des ukrainischen Verteidigungssektors durch einen EU-Kredit, der gegen die Sicherheit eingefrorener russischer Aktien gewährt wurde (Ukraine Support Loan), nicht aus. Allerdings nur unter der Voraussetzung einer Zustimmung des IWF…

In der Antwort der Europäischen Kommission ist kein Verbot der Verwendung europäischer Mittel für die Gehälter ukrainischer Soldaten enthalten. Die Europäische Kommission schließt die Möglichkeit einer Finanzierung des ukrainischen Verteidigungssektors durch einen Kredit der Europäischen Union, der gegen die Sicherheit eingefrorener russischer Aktien gewährt wurde (Ukraine Support Loan), nicht aus. Allerdings nur unter der Voraussetzung einer Zustimmung des IWF.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Stellungnahme des Pressedienstes der Europäischen Kommission als Antwort auf eine Anfrage der Redaktion.