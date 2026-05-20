In der Region Dnipropetrowsk kam bei Beschuss eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am 20. Mai vier Bezirke der Region Dnipropetrowsk fast 20 Mal angegriffen: Dabei kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Zitat: „Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Marhanezk, Tscherwonohryhorivka und Pokrowsk angegriffen. Infrastruktur, ein Unternehmen, ein Kindergarten und ein Privathaus wurden zerstört. Eine 46-jährige Frau kam ums Leben.

Im Gebiet Krywyj Rih hat der Feind die Gemeinden Zelenodolsk und Hrechanopodivka angegriffen. Die Infrastruktur wurde beschädigt. Ein 56-jähriger Mann wurde verletzt. Er wird ambulant behandelt.“

Details: : Im Bezirk Synelnykiv wurde eine 63-jährige Frau verletzt.

In Kamjansk wurden ein Unternehmen, ein Privathaus und die Infrastruktur beschädigt.