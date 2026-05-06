Militärabgabe – für die Soldzahlungen der Soldaten? Im Parlament werden Änderungen am Haushaltsgesetz vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Mittel aus der Militärabgabe sollen in einem Sonderfonds angesammelt und ausschließlich für die Besoldung der Streitkräfte der Ukraine verwendet werden. Der Haushaltsausschuss der Werchowna Rada hat empfohlen, einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der vorsieht, die Militärabgabe für die Besoldung der Soldaten zu verwenden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Mitteilung der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada, Roksolana Pidlasa, im Anschluss an die Sitzung des Ausschusses.