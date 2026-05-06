Der meteorologische Sommer ist eine Woche früher als üblich in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der meteorologische Sommer ist in Kiew eingetroffen – eine Woche früher als im langjährigen Durchschnitt.

Quelle: Zentrale Geophysikalische Beobachtungsstation namens Boris Sreznevsky

Details: Nach Angaben der Meteorologen erfolgte der beständige Übergang der durchschnittlichen Tageslufttemperatur in Kiew über +15,0 °C hin zu einem Anstieg am 4. Mai, was den Beginn des meteorologischen Sommers markiert.

Damit endete der meteorologische Frühling, der am 23. Februar begonnen hatte und 70 Tage dauerte. Seine Dauer entsprach der klimatischen Norm.

Wörtlich: „Der diesjährige meteorologische Sommer hat Kiew eine Woche früher als im langjährigen Durchschnitt erreicht. Am frühesten seit Beginn der Beobachtungen vor 146 Jahren begann er 1996 – am 22. April –, am spätesten am 7. Juni in den Jahren 1990 und 2001.“