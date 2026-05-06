Ermittler des BEB haben einen Betrugsfall im Fischereisektor in Höhe von 15 Millionen Hrywnja aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Büro für Wirtschaftssicherheit hat in der Region Poltawa Steuerhinterziehung in Höhe von 15 Millionen Hrywnja aufgedeckt; der dem Staat entstandene Schaden wurde bereits während der Ermittlungen vor der Anklageerhebung ersetzt.

Dies teilt das Büro für Wirtschaftssicherheit mit.

Das Steuerhinterziehungssystem wurde von Ermittlern der regionalen Dienststelle des BEB in der Region Poltawa aufgedeckt.

Es handelt sich um ein Unternehmen aus der Region Poltawa, das in der Lebensmittelproduktion tätig ist.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge hat die Hauptbuchhalterin des Unternehmens die Einnahmen des Unternehmens in der Steuererklärung für das Jahr 2025 nicht vollständig ausgewiesen. Infolge dieser Handlungen entgingen dem Staat Steuern in Höhe von über 15 Millionen Hrywnja.

Der Verdächtigen wurde der Verdacht der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang mitgeteilt.

Das Strafverfahren wurde auf der Grundlage eines Analyseberichts und von Ermittlungsunterlagen der Ermittler der Abteilung für strategischen Wirtschaftsschutz der Territorialen Abteilung des BEB in der Region Poltawa eingeleitet.

Die Unterlagen des Strafverfahrens wurden an das Gericht weitergeleitet, jedoch mit dem Antrag, die Verdächtige von der strafrechtlichen Verantwortung freizustellen.