Russland hat den Waffenstillstand gebrochen, die Ukraine wird über das weitere Vorgehen entscheiden, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Angreifer haben die „Ruhephase“ bereits 1820 Mal verletzt. Russland hat den Waffenstillstand gebrochen, der in der Nacht zum 6. Mai in Kraft getreten war. Die Ukraine wird ihre weiteren Schritte auf der Grundlage der abendlichen Berichte des Militärs und des Nachrichtendienstes festlegen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.