Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Pläne zur Privatisierung der „Sense Bank“ bereits festgelegt seien und sich nicht ändern würden.

Dies teilte er auf Telegram mit.

„Was die ‚Sense Bank‘ betrifft, so wurde bereits die Notwendigkeit einer Privatisierung dieser Bank festgestellt, und es darf keine Verzögerungen im Privatisierungsprozess geben: Die Bank muss noch in diesem Jahr privatisiert werden“, schrieb Selenskyj.

Gleichzeitig gab es keine Stellungnahme zum Aufsichtsrat der Bank, über den die Beteiligten des „Midas“-Falls auf den „Minditsch-Aufnahmen“ gesprochen hatten. Derzeit sind noch vier der sechs Personen im Aufsichtsrat der Bank, die von den Beteiligten im Mai 2025 zur Ernennung vorgeschlagen worden waren.