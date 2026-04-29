Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Leitung des Bezirks- und des Kiewer Regionalen Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie des SP steht in ständigem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden.

Der Leiter des Territorialzentrums für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung der Region Kiew hat eine dienstliche Untersuchung zu der Festnahme von Personen durch den Sicherheitsdienst der Ukraine angeordnet, unter denen sich möglicherweise Soldaten eines der regionalen Territorialzentren für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung befinden. Dies teilte das Territorialzentrum für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung der Region Kiew auf Facebook mit.

„Im Internet kursieren Informationen, wonach im Rahmen von Maßnahmen durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Staatsanwaltschaft mehrere Personen festgenommen wurden, unter denen sich möglicherweise auch Soldaten eines der regionalen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie des SP der Region Kiew befanden“, heißt es in der Mitteilung.

Aufgrund dieses Vorfalls hat der Leiter des Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie des SP der Region Kiew eine dienstliche Untersuchung angeordnet.

Die Leitung sowohl des Bezirks- als auch des Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie des SP der Region Kiew steht in ständigem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden.

Das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung versprach, die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Untersuchung zu informieren, und rief dazu auf, nur verifizierte Informationen aus offiziellen Quellen zu verbreiten.

Wie wir bereits zuvor berichteten, werden Soldaten des Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Kiew wegen des Todes eines Mobilisierten vor Gericht stehen. Dem stellvertretenden Leiter des Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Podolsk und einem Soldaten des Territorialzentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Schewtschenkowsk wird die Mitverantwortung für den Tod des Mannes vorgeworfen.