Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Odessa wurden Mitarbeiter des TCC wegen Bestechung festgenommen. Die Operation, bei der es zu Schüssen kam, wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine und der Spezialeinheit KORD durchgeführt; dabei wurden Bargeld, Schlagstöcke und Schlagringe beschlagnahmt.

Am Dienstag, dem 21. April, nahm der Sicherheitsdienst der Ukraine in Odessa Soldaten eines der regionalen territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung fest, die bei der Annahme von Bestechungsgeldern überführt worden waren.

Quelle: : „Susrilne“ unter Berufung auf den Pressedienst des Territorialen Rekrutierungs- und Sozialunterstützungszentrums der Region Odessa, „Dumskaya“, „Novosti live“

Details: : Wie „Dumskaya“ berichtet, war die Festnahme der Mitarbeiter des Rekrutierungszentrums in der Balkivska-Straße von einer Verfolgungsjagd und Schüssen begleitet.

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Inoffiziellen Informationen zufolge wurden Mitarbeiter des TZK wegen Bestechung festgenommen. Einer von ihnen soll zunächst fliehen können, wurde jedoch auf dem Funkmarkt festgenommen.

Nach Angaben von Quellen von „Dumskaya“ hatte sich der Mann, von dem Geld erpresst werden sollte, zuvor an den Sicherheitsdienst der Ukraine gewandt.

Medienberichten zufolge wurden bei der Festnahme bei den Mitarbeitern des TZK Schlagstöcke, Schlagringe und Bargeld gefunden. Zuvor hatten sich die Militärkommissare in zwei Kleinbussen auf dem Mykhailivska-Platz eine Schlägerei geliefert.

Nach Angaben aus offenen Quellen wurde die Operation von der Spezialeinheit KORD und Mitarbeitern der inneren Sicherheit des Sicherheitsdienstes der Ukraine durchgeführt.