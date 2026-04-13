Innerhalb der letzten 24 Stunden hat Russland im Krieg gegen die Ukraine weitere 960 Soldaten und 237 Fahrzeuge verloren – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 960 russische Angreifer getötet und verwundet; die Gesamtverluste des Feindes im Krieg belaufen sich auf 1.312.140 Personen.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Details: : Die Gesamtverluste der russischen Invasoren im Kampf vom 24.02.22 bis zum 13.04.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.312.140 (+960) Personen;

UAV

Panzer – 11.861 (+2) Stück; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.386 (+2) Stück; Artilleriesysteme – 39.915 (+44) Stück; Raketenartilleriesysteme – 1.728 (+1) Stück; Luftabwehrsysteme – 1.346 (+1) Stück;s auf operativ-taktischer Ebene – 235.394 (+1.528) Stück; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 89.099 (+185) Stück; Spezialfahrzeuge – 4.123 (+2) Stück.

Die Daten werden noch präzisiert.