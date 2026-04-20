Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident merkte an, dass Kiew angesichts der Reisen nach Moskau außer Acht gelassen werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass ein möglicher Besuch der US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner in der Ukraine vor allem für die Vertreter Washingtons selbst von Bedeutung sei.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview im Rahmen der Fernsehsendung „Edinyye Novosti“.