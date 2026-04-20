Die Ukraine hat im März die höchste Eierausfuhrmenge der letzten fünf Jahre verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ukrainischen Produzenten exportierten im März 2026 216,2 Millionen Eier, was einen Rekordwert der letzten fünf Jahre darstellt.

Dies teilte der Verband der Geflügelzüchter der Ukraine unter Berufung auf Zollstatistiken mit.

Im Vergleich zum Februar 2026 stieg der Export um 23 %, im Vergleich zum März 2025 um 25 %.

In Geldwert stieg der Umsatz im März 2026 im Vergleich zum März des Vorjahres um 57 % auf 24 Millionen US-Dollar.

„Insgesamt wurden im ersten Quartal 2026 579,5 Millionen Eier im Gesamtwert von 66 Millionen US-Dollar auf die Auslandsmärkte geliefert. Die physischen Exporte stiegen in diesem Zeitraum um 17 %, während die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 74 % in die Höhe schossen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Hauptabnehmer ukrainischer Produkte blieben im Zeitraum Januar bis März die EU-Länder, deren Anteil an den Exporten 74 % betrug. Die größten Abnehmer von Eiern ukrainischer Erzeuger waren Spanien (26,1 %), Großbritannien (13,1 %), Polen (11,7 %) und Israel (8,3 %).