In sieben Regionen kam es aufgrund feindlicher Angriffe auf Energieinfrastruktur zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge von Drohnenangriffen auf Energieinfrastruktur sind am Morgen des 17. April Verbraucher in den Regionen Schytomyr, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Donezk, Odessa, Charkiw und Tschernihiw von der Stromversorgung abgeschnitten.

Infolge von Drohnenangriffen auf Energieinfrastruktur sind am Morgen des 17. April Verbraucher in den Regionen Schytomyr, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Donezk, Odessa, Charkiw und Tschernihiw von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

„Dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen. Die Energieversorger tun alles in ihrer Macht Stehende, um alle Verbraucher so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen“, betonte das Unternehmen.

Es wird berichtet, dass der Stromverbrauch einen rückläufigen Trend aufweist. Heute, am 17. April, lag er um 09:30 Uhr um 3,7 % unter dem Wert zur gleichen Zeit am Vortag – am Donnerstag.

Der Grund für diese Veränderungen ist das klare Wetter in weiten Teilen der Regionen, das laut den Energieversorgern zu einem effizienten Betrieb der privaten Solaranlagen führt.

Gestern, am 16. April, wurde das Tagesmaximum des Verbrauchs am Abend verzeichnet. Es lag um 1,7 % unter dem Maximum des Vortages – am Mittwoch, dem 15. April. Der Grund dafür ist die Erwärmung in den meisten Regionen der Ukraine, wie „Ukrenerho“ angab.

Das Unternehmen betonte, dass es sinnvoll sei, den aktiven Stromverbrauch auf den Zeitraum zu verlagern, in dem Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten – von 11:00 bis 15:00 Uhr.

„Die Notwendigkeit eines sparsamen Verbrauchs in den Abendstunden bleibt bestehen. Bitte beschränken Sie die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte von 18:00 bis 22:00 Uhr“, appellieren die Energieversorger.