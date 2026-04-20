Der UN-Sicherheitsrat wird zu einer Sitzung zusammenkommen, um die Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine zu erörtern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wer hat den Antrag gestellt und welche Länder haben die Einberufung der Sitzung unterstützt? Heute, am Montag, dem 20. April, wird der UN-Sicherheitsrat eine Sitzung abhalten, um die jüngsten Angriffe der Russischen Föderation auf ukrainische Städte zu erörtern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Ukrinform“.

Das Sekretariat des Sicherheitsrats teilte mit, dass der Antrag auf Einberufung der Sitzung von der Ukraine gestellt wurde, nachdem Russland am 14. April einen kombinierten Angriff auf Dnipro und andere Städte durchgeführt hatte.

Zu den Ländern, die den Antrag Kiews unterstützt haben, gehören Dänemark, Frankreich, Griechenland, Lettland, Liberia und Großbritannien. Die Sitzung soll um 15:00 Uhr beginnen (in Kiew ist es dann 22:00 Uhr).

Voraussichtlich werden der Assistent des Generalsekretärs für den Nahen Osten, Asien und den Pazifikraum, Mohamed Khaled Chiari, sowie die stellvertretende Generalsekretärin für humanitäre Angelegenheiten, Joyce Msuya, Berichte vorlegen.

Beschuss der Ukraine