Rettungskräfte haben einen Jugendlichen aufgespürt, der sich bei einer Bergbesteigung in den Karpaten verirrt hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bergretter haben einen 16-jährigen Jungen erfolgreich gefunden, der sich beim Aufstieg auf den Berg Khomyak in den Karpaten verirrt hatte.

Rettungskräfte haben einen 16-jährigen Jugendlichen aufgespürt, der sich während einer Bergtour auf den Berg Homjak in den Karpaten verirrt hatte.

Quelle: : Staatlicher Rettungsdienst der Ukraine

Wörtlich: : „Am 20. April fanden Bergretter einen 16-jährigen Jungen, der sich beim Aufstieg auf den Berg Khomyak verirrt hatte. Er wurde auf der Alm „Khomyakivka“ entdeckt und in das Dorf Polianytsia begleitet, wo seine Angehörigen auf ihn warteten.“

Details: : Es wird darauf hingewiesen, dass die Vermisstenmeldung um 16:35 Uhr von einer Einwohnerin der Stadt Nowowolynsk eingegangen ist. Ihren Angaben zufolge teilte ihr Sohn gegen 15:00 Uhr mit, dass er sich während des Aufstiegs verirrt habe, woraufhin der Kontakt zu ihm abbrach.

An der Such- und Rettungsaktion waren Rettungskräfte aus Worokhta und Yaremche sowie Polizeibeamte beteiligt – insgesamt 12 Personen und 5 Fahrzeuge.

Der Staatliche Rettungsdienst rief dazu auf, sich während des Aufenthalts in den Bergen an die Sicherheitsvorschriften zu halten.

Wörtlich: „Man sollte nicht alleine in die Berge aufbrechen, sondern die Route planen, die Wetterlage prüfen und aufgeladene Kommunikationsgeräte mitführen.“