In der Nähe von Ternopil ist ein Mann erfroren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Mann wurde in einem Haus in der Region Ternopil tot aufgefunden. Seine Leiche wurde von Bekannten gefunden. Der Mann sei an Unterkühlung gestorben, teilte der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes mit.

Ein 38-jähriger Mann wurde in dem Dorf Goroshova Melnytsya im Bezirk Chortkovsky gefunden.

„Nach den Ergebnissen einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde als Todesursache eine allgemeine Unterkühlung festgestellt“, heißt es in der Erklärung.

Die Behörde fügte hinzu, dass in der Region seit Anfang 2021 sieben Menschen an den Folgen von Unterkühlung gestorben sind, 38 wurden verletzt.

Ebenfalls in der Region Ternopil erfroren eine Mutter und ihr Sohn in ihrem Haus. Nachbarn, die besorgt darüber waren, dass in dem Haus abends kein Licht brannte, riefen die Polizei. Die Polizei fand zwei Leichen…