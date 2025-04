Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 19. April ist die Polizei mit Vertretern der Organisation Rechte Jugend zusammengestoßen, die in der Nähe des Zhovten-Kinos in Kiew gegen das LGBT-Filmfestival protestierten.

Quelle: „Suspilne“, soziale Medien

Einzelheiten: Die Medien berichteten, dass die Demonstranten festgenommen wurden.

Am Samstag findet in dem Kino das erste Queer-Filmfestival der Ukraine statt.

Im Internet wurde darüber gestritten, ob diese Veranstaltung an Ostern unangemessen ist.

Ukrajinska Prawda hat die Kiewer Polizei um einen Kommentar gebeten.