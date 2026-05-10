Am Montag wird es in einigen Regionen zu Regen und Gewittern kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 11. Mai werden in der Ukraine Regen, Gewitter und Tagestemperaturen von bis zu 22 °C erwartet. Detaillierte Wettervorhersage des Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrums.

Am Montag, dem 11. Mai, werden in einigen Regionen Regen und Gewitter erwartet, die Tagestemperaturen liegen bei 17–22 °C.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: : In der Ukraine ist es bewölkt mit Aufhellungen. Mäßige, nachts in den südlichen und zentralen Regionen, tagsüber in Transkarpatien und in den Karpaten stellenweise erhebliche Regenfälle und Gewitter; nur in den meisten westlichen Regionen, in den Regionen Schytomyr und Winnyzja sowie tagsüber in der Region Kiew bleibt es trocken.

Der Wind weht überwiegend aus Nordwest (im Westen des Landes aus Südwest) mit 5–10 m/s.

Die Temperaturen liegen nachts in den westlichen Gebieten sowie in den Regionen Schytomyr und Winnyzja bei 4–9 °C, im übrigen Land bei 8–13 °C; tagsüber bei 17–22 °C.

In Kiew und der Region ist es bewölkt mit Aufhellungen. Nachts Regen, tagsüber ohne Niederschlag. Der Wind weht aus Nordwest mit 5–10 m/s.

Die Temperaturen in der Region liegen nachts bei 8–13 °C, tagsüber bei 17–22 °C; in Kiew nachts bei 8–10 °C, tagsüber bei 18–20 °C.