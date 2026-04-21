Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Melnik hat bei der UNO die Kosten einer vollständigen Besetzung der Ukraine für die Russische Föderation berechnet Der Ständige Vertreter der Ukraine bei der UNO, Andrij Melnik, erklärte, dass die Ukraine russische Ultimaten ablehne und keinen Quadratmillimeter ihres Territoriums aufgeben werde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Ukrinform“.