Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ebenfalls bestätigt wurde die Zerstörung von zwei großen Landungsschiffen der Typen 1171 und 775 in Sewastopol.

Das ukrainische Militär hat in der Nacht zum 20. Angriffe auf eine Reihe wichtiger Objekte der russischen Angreifer durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Montag mit.

„Die Ölraffinerie Tuapse im Krasnodar-Krai wurde erneut getroffen. Es wurde ein Treffer im Tanklager mit anschließendem Brand auf dem Gelände der Anlage verzeichnet. Darüber hinaus wurde das Öllager Gwardejskaja auf der vorübergehend besetzten ukrainischen Halbinsel Krim getroffen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zerstörung dieser Objekte die Möglichkeiten zur Versorgung der militärischen Einheiten der Russischen Föderation mit Treibstoff einschränkt.

Ebenfalls bestätigt wurde der Treffer von Zielen in Sewastopol (vorübergehend besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim) in der vergangenen Nacht, darunter ein großes Landungsschiff des Projekts 1171 und ein großes Landungsschiff des Projekts 775. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit ermittelt.

Darüber hinaus wurden russische Munitionsdepots in der Nähe der Ortschaften Urzuf (besetztes Gebiet der Region Donezk) und Loknja (Region Belgorod der Russischen Föderation) getroffen.

Ebenfalls getroffen wurden ein Lager für unbemannte Fluggeräte in der Nähe von Nova Karakuba sowie ein Kommando- und Beobachtungsposten des Feindes bei Blagodatnoje im Gebiet Donezk.

Zuvor wurde in den sozialen Netzwerken berichtet, dass Drohnen den Seehafen und die Ölraffinerie in Tuapse erneut angegriffen hätten. Am Ort des Angriffs brach ein Großbrand aus, dessen apokalyptische Bilder sich rasch verbreiteten. Das Feuer breitete sich auf mindestens 11 Brandherde aus.