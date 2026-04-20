Selenskyj verurteilte das Vorgehen der Polizei nach dem Anschlag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Streifenpolizisten hätten alles tun müssen, um den Mörder zu stoppen, seien jedoch geflohen, stellte der Staatschef fest.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Einsatzprotokolle der Polizei nach der Schießerei in Kiew überarbeitet werden müssten, und betonte, dass die Verantwortlichen unter den Polizeibeamten, die den Tatort verlassen hatten, zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Dies erklärte der Staatschef in einer abendlichen Videobotschaft am Montag, dem 20. April.

„Die Streifenpolizisten trafen nach einem Notruf wegen Schüssen am Tatort ein und sahen, was vor sich ging; sie sahen Verletzte, ein Kind und andere normale Menschen am Tatort. Die Streifenpolizisten hätten alles tun müssen, um den Mörder zu stoppen, sind jedoch geflohen. Es muss eine Rechenschaftspflicht geben“, betonte Selenskyj.

Er äußerte die Hoffnung, dass „die nächsten Verfahrensschritte gegen sie nicht hinausgezögert werden“.

„Alle Einsatzprotokolle, Ausbildungsvorschriften und Regeln für den Waffeneinsatz zum Schutz der Menschen müssen bei der Polizei überarbeitet werden, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Es muss Sicherheit für alle geben“, betonte der Präsident.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Internet ein Video aus den Bodycams von Polizisten aufgetaucht ist, die während des Terroranschlags im Holosiivskyj-Bezirk von Kiew geflohen sind.

Auf den aus mehreren Videos zusammengesetzten Aufnahmen ist zu sehen, dass die Polizeibeamten vom Ort der Schießerei flohen und Menschen in Gefahr zurückließen. Es ist anzumerken, dass sie ihre Waffen bei sich trugen.