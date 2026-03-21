Mord an einem Polizisten in Slowjansk: Verdächtiger festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Sicherheitskräfte führten eine spezielle Polizeiaktion zur Suche und Festnahme des Verdächtigen durch.

Der Polizist wurde am Donnerstag, dem 19. März, in Slowjansk bei einer Ausweiskontrolle erschossen. Der des Mordes Verdächtigte wurde festgenommen – er befand sich in Untersuchungshaft. Dies teilte die Nationale Polizei der Ukraine auf Telegram mit.

„Am 19. März eröffnete ein Mann während einer Ausweiskontrolle das Feuer auf eine Polizeistreife. An den erlittenen Verletzungen starb noch am Tatort Polizeikapitän Oleg Zakharenko, leitender Bezirkspolizeibeamter der Polizeidienststelle Nr. 4 der Bezirkspolizeidirektion Kramatorsk“, heißt es in der Mitteilung.

Die Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass zur Fahndung und Festnahme des Verdächtigen eine spezielle Polizeiaktion eingeleitet worden war.

Am Samstag, dem 21. März, erhielten die Ermittler Hinweise von Anwohnern, die einen Mann gesehen hatten, auf den die Beschreibung des Gesuchten passte; nun wurde er festgenommen.

„Der Täter … wurde festgenommen. Die Operation wurde von Ermittlern der Kriminalpolizei gemeinsam mit Angehörigen der Spezialeinheit KORD und Hundeführern durchgeführt“, heißt es in dem Bericht.

Die Nationalpolizei fügte hinzu, dass sich der mutmaßliche Angreifer nach vorläufigen Informationen in Untersuchungshaft befand.

Bei ihm wurden Sachbeweise sichergestellt, insbesondere Schusswaffen.

Zur Erinnerung: Wir hatten bereits berichtet, dass in Slowjansk ein Unbekannter das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet und einen Polizeibeamten getötet hat.