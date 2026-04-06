Nachrichten vom 6. April: Millionenbeträge für Mitarbeiter des TCC, „OLX-Steuer“ wurde überarbeitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zum TZK: Oleg Kolomiets, Soldat des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung (TZK) des Bezirks Butscha hat für das Jahr 2025 Goldbarren im Wert von 7,7 Mio. Hrywnja sowie 43,5 Tausend US-Dollar und Euro in bar angegeben.

Zu den Banken: In der Ukraine erzielten die führenden Banken im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 304,27 Mrd. Hrywnja; im Jahresvergleich stieg der Umsatz der Banken um 14 %.

Zu China: Der Leiter des Staatlichen Dienstes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, Serhij Tkatschuk, unterzeichnete mit dem chinesischen Botschafter in der Ukraine, Ma Shengkun, ein Abkommen, das den Export von ukrainischem Weizenmehl nach China ermöglicht.

Zum Thema Steuern: Der Steuerausschuss der Werchowna Rada hat die überarbeitete Fassung des Gesetzentwurfs Nr. 15111 zur Besteuerung digitaler Plattformen befürwortet.

Zum Thema Drohnen: China, der weltweit führende Hersteller von Drohnen, führt neue Vorschriften für deren Nutzung ein – zivile Drohnenflüge im Land werden damit nahezu unmöglich.

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