In der Region Dnipropetrowsk warf ein Mann bei seiner Festnahme Granaten auf Polizisten und verletzte fünf von ihnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein betrunkener Einwohner von Mykolajivka warf Granaten auf die Polizei. Fünf Polizeibeamte wurden verletzt, der Täter wurde festgenommen.

Am Dienstagmorgen warf ein betrunkener Einwohner im Dorf Mykolajivka im Bezirk Synelnykivskyj der Region Dnipropetrowsk während seiner Festnahme zwei Granaten auf Polizisten, wodurch fünf Polizeibeamte verletzt wurden. Der Täter wurde festgenommen.

Quelle: : Polizei der Oblast Dnipropetrowsk

Wörtlich: : „Am 21. April um 6.30 Uhr ging bei der Polizei eine anonyme Meldung über das unangemessene Verhalten eines Mannes im Dorf Mykolajivka im Bezirk Synelnykivskyj ein. Es wurde berichtet, dass sich ein Anwohner in stark alkoholisiertem Zustand befinde und angibt, zwei Granaten bei sich zu haben.“

Wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilen, leiteten die Polizeibeamten eine Festnahme ein, um eine weitere Eskalation zu verhindern und die Gefahr für die Zivilbevölkerung zu beseitigen.

Daraufhin warf der Mann zwei explosive Gegenstände in Richtung der Polizeibeamten; einer davon zündete nicht, der andere explodierte.

Durch die Explosion wurden fünf Polizisten verletzt. Alle erlitten Splitterverletzungen unterschiedlichen Schweregrades und wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie die erforderliche medizinische Versorgung erhalten. Trotz ihrer Verletzungen gelang es den Polizisten, den 1991 geborenen Anwohner festzunehmen.

Bei der Untersuchung des Explosionsortes wurden Granatenfragmente und deren Zünder sichergestellt.

Derzeit sind ein Ermittlungs- und Einsatzteam, Sprengstoffexperten und andere zuständige Dienste vor Ort im Einsatz. Derzeit werden alle Umstände des Vorfalls geklärt und die Frage der rechtlichen Einstufung geklärt.