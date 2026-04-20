Der Dollar liegt bereits bei 44 Hrywnja, auch der Euro ist sprunghaft angestiegen: Die Wechselkurse erreichten am 20. April neue Höchststände

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie haben Wechselstuben und Banken die Kurse am Montagmorgen angepasst? Der Montagmorgen, der 20. April, begrüßte die Ukrainer mit einem erneuten Preisanstieg bei Fremdwährungen. Nach dem Wochenende legten der Dollar und der Euro sowohl in den Banken als auch in den Wechselstuben deutlich zu.

Wie viel kostet die Währung nun bei der PrivatBank, der Oschtschadbank und der Monobank – lesen Sie dazu den Artikel von RBK Ukrajina weiter unten.