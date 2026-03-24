Der Dollar ist im Kurs gestiegen: Der Wechselkurs am 25. März und die Frage, ob in der Ukraine ein Devisenmangel herrscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Dollar nähert sich bereits der 44-Hrywnja-Marke Der offizielle Dollar-Wechselkurs nähert sich erneut der 44-Hrywnja-Marke. Morgen wird die Währung um 10 Kopeken an Wert gewinnen.

Wie viel werden Dollar und Euro morgen kosten und reicht der Devisenvorrat in der Ukraine aus – lesen Sie dazu den Artikel von RBK Ukrajina weiter unten.