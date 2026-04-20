In Kiew und einigen Regionen wurde wegen der Gefahr durch ballistische Raketen Alarm ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 20. April ertönte in Kiew und den Regionen der Luftalarm wegen der Gefahr durch russische Raketen. Die Gefahr wurde um 01:20 Uhr aufgehoben.

In der Nacht zum 20. April wurde in Kiew und anderen Regionen der Ukraine wegen der Gefahr durch russische Raketen ein Luftalarm ausgelöst.

Quelle: : Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Militärverwaltung der Stadt Kiew, Karte der Luftangriffswarnungen

Wörtlich PS: : „Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen“.

Aktualisiert um 01:20 Uhr. Die Luftstreitkräfte meldeten, dass die Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen gebannt sei.