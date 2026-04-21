Angriff auf Sumy: Sechs Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es ist von mindestens sechs Verletzten bekannt, darunter ein 17-jähriger Jugendlicher. Angaben zu weiteren Verletzten werden derzeit präzisiert.

Bei einem russischen Angriff in der Nacht vom 21. April in Sumy wurden sechs Menschen verletzt. Dies teilte die Polizei des Gebiets Sumy mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen in der Nacht die Bevölkerung und die zivile Infrastruktur von Sumy angegriffen haben. Mehrere Treffer trafen gleichzeitig ein Wohngebiet.

Nach vorläufigen Angaben wurden Wohnhäuser beschädigt: Fenster wurden zerstört, es kam zu Fahrzeugbränden.

Es ist von mindestens sechs Verletzten bekannt, darunter ein 17-jähriges Kind. Angaben zu weiteren Verletzten werden derzeit präzisiert. Das Ausmaß der Zerstörungen wird ermittelt. Vor Ort sind Ermittlungs- und Einsatzteams sowie Sprengstoffexperten im Einsatz, die die Folgen der Zerstörungen untersuchen und dokumentieren.

Zudem verzeichnete die Polizei einen Treffer auf dem Dach einer medizinischen Einrichtung. Das Gebiet wird von den zuständigen Behörden untersucht.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Dienstag, dem 21. April, griff die russische Armee die Stadt Sumy massiv mit Drohnen an. An den Einschlagstellen brach ein Feuer aus. Zunächst war von vier Verletzten die Rede.