In der Region Odessa transportierten Mitarbeiter des Rettungsdienstes Männer nach Transnistrien, so der Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen Ring aufgedeckt, der Männer nach Transnistrien brachte. Mitarbeiter des Rettungsdienstes transportierten Wehrdienstverweigerer unter dem Deckmantel von Sanitätern in das nicht anerkannte Transnistrien.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

„In der Region Odessa wurden drei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes festgenommen, die Wehrdienstverweigerer in einem „Krankenwagen“ in das nicht anerkannte Transnistrien transportierten“, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine mit.

Es wird berichtet, dass die Strafverfolgungsbehörden die Täter festnahmen, als diese einen als Sanitäter getarnten Wehrdienstverweigerer in das Nachbarland transportierten.

Ebenfalls in der Region geriet ein örtlicher Landwirt unter Verdacht, der den illegalen „Transport“ von Wehrpflichtigen über die Grenze der Ukraine unter Umgehung der Kontrollpunkte organisiert hatte.

Es wurde festgestellt, dass er einen lokalen Transportunternehmer in das Geschäft einbezogen hatte, der die Männer zu Grenzorten brachte, von wo aus sie die Grenze zu Fuß über Waldwege überquerten.

Methoden zur Umgehung der Mobilmachung

Zur Erinnerung: Vor kurzem haben der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Nationale Polizei vier Machenschaften zur Wehrdienstvermeidung aufgedeckt, die in verschiedenen Regionen der Ukraine operierten. Zu den Verdächtigen gehört ein Beamter des Verteidigungsministeriums.

Darüber hinaus wurde ein weiteres System in Transkarpatien aufgedeckt. Dort half ein Mitarbeiter des Rekrutierungszentrums Wehrpflichtigen gegen eine Zahlung von 3.000 bis 4.000 Dollar bei der Flucht aus dem Rekrutierungszentrum. Ihm drohen nun acht Jahre Haft.

Und in der Region Odessa wurde die Leitung der „erneuerten medizinischen Begutachtungskommission“ festgenommen. Sie waren an der Fälschung von ärztlichen Attesten beteiligt.