Ein Teil von Riwne war aufgrund einer Notstromabschaltung ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Abend des 20. April war ein Teil von Riwne aufgrund eines Notstromausfalls ohne Strom.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Riwne, Olexander Kowal, mit.

„Derzeit arbeiten die Energieversorger an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Es wird erwartet, dass die Stromversorgung in den Haushalten der Einwohner von Riwne bald wiederhergestellt sein wird“, erklärte er.