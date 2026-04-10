Seit Beginn des Tages kam es an der Front zu fast 150 Gefechten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 10. April kam es an der Front zu 148 Gefechten, davon 17 im Raum Kostjantynivka.

Quelle: : Bericht des Generalstabs, Stand 22:00 Uhr

Zitat: : „Insgesamt kam es seit Beginn dieses Tages zu 148 Gefechten.

Der Gegner hat 54 Luftangriffe geflogen und 167 Lenkbomben abgeworfen. Darüber hinaus hat er 5337 Kamikaze-Drohnen zum Angriff eingesetzt und 2187 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durchgeführt.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk kam es zu zwölf Gefechten.

Im südlichen Slobodschan-Gebiet griff der Feind zehnmal die Stellungen ukrainischer Einheiten an.

Im Kupjansk-Gebiet haben unsere Verteidiger drei Angriffe erfolgreich abgewehrt.

Im Raum Lyman wehrten ukrainische Soldaten acht Vorstöße der Angreifer ab.

Im Slowjansk-Gebiet schlugen ukrainische Soldaten zwei Angriffe der Angreifer im Raum Riznykivka zurück.

Die Verteidigungskräfte haben 17 russische Angriffe im Raum Kostjantynivka erfolgreich abgewehrt.

Im Raum Pokrowsk führte der Feind zwanzig Angriffe durch.

In der Richtung Olexanderivka versuchten die Angreifer fünfmal, ihre Position zu verbessern.

Im Raum Hulyajpil fanden 13 Angriffe der Angreifer statt.

In Richtung Orichiv unternahm der Feind einen Vorstoß.

In der Richtung Prydniprovsk haben unsere Verteidiger vier Angriffsaktionen in Richtung der Antonivska-Brücke erfolgreich abgewehrt.