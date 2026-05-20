Die Neuberechnung der Nebenkostenrechnungen nach den Beschussvorfällen ist nun verpflichtend: So wird es funktionieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ändert sich für die Ukrainer bei den Rechnungen nach den Unterbrechungen der Wärmeversorgung? Die Regierung hat den Mechanismus zur Neuberechnung der Kosten für Wärme und Warmwasser in Notfällen präzisiert und ihn für alle Versorger verbindlich gemacht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf Telegram.