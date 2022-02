Kuleba: Wir haben uns nie vor Verhandlungen gedrückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine ist zu Verhandlungen mit Russland in jedem Format bereit, sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch, den 2. Februar.

„Die Ukraine ist zu Verhandlungen mit Russland in jedem möglichen Format bereit. Wir haben uns nie vor Verhandlungen gedrückt, im Gegenteil, wir arbeiten seit Jahren im Normandie-Format zusammen mit Frankreich und Deutschland an einer diplomatischen Lösung“, sagte der Minister.

Er bestätigte, dass sich die Politiker des Normandie-Quartetts nächste Woche treffen werden, und äußerte die Hoffnung, dass ein neuer Gipfel im Normandie-Format organisiert werden kann.

Kuleba nannte auch die wichtigsten Elemente der russischen Abschreckung vor einem Einmarsch in die Ukraine.

„Russlands aktuelle Ziele gehen weit über die Ukraine hinaus – sie zielen auf die Zerstörung der gesamten Weltordnung nach dem Kalten Krieg ab. Wenn der Westen hier versagt, wird er der Welt signalisieren, dass er nicht in der Lage ist, seine Grundprinzipien zu verteidigen“, sagte er.

Der Minister sagte, die russische Abschreckungsstrategie umfasse mehrere Elemente: die militärische Unterstützung der Ukraine, die Entwicklung von Sanktionsmaßnahmen, ständige Besuche westlicher Vertreter in der Ukraine und „Netzwerkdiplomatie“.

„Die Ukraine weiß alles, was der Westen zu Russland sagt und alles, was Russland dem Westen sagt, was die Ukraine betrifft“, betonte Kuleba.

Der Außenminister fügte hinzu, dass Russland derzeit nicht genügend Truppen für eine Invasion in der Ukraine zusammengezogen habe.

„Je mehr Verteidigungswaffen wir haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir sie einsetzen müssen… Wie hoch auch immer die Kosten für die Eindämmung Russlands sein mögen, der Preis eines Krieges wird viel höher sein“, sagte Kuleba.

Der Minister fügte jedoch hinzu, dass es unmöglich sei, auch nur über den Zeitpunkt einer möglichen Invasion zu spekulieren.

„Es gibt keine zuverlässigen theoretischen Daten für den Beginn der russischen Aggression. Das alles gibt es in den sozialen Netzwerken, die unsere Experten und Bürger widerspiegeln. Aber keine der verfügbaren Informationen erlaubt es uns, auch nur eine Vermutung über ein Datum anzustellen“, sagte der Minister…