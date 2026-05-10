Bei einer Frau aus Kiew wurden Flugblätter aus den 1930er Jahren mit einem Abbild Hitlers gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Frau hatte versucht, diese ohne entsprechende Genehmigungsdokumente mit dem Zug nach Deutschland zu bringen. Der historisch-kulturelle Wert der Postkarten wird von Experten ermittelt werden.

Im Transkarpatien beschlagnahmten Zollbeamte bei einer 53-jährigen Einwohnerin aus Kiew alte Postkarten aus den 1930er Jahren mit dem Bildnis von Adolf Hitler, die sie mit dem Zug „Tschop–Prag“ nach Deutschland ausführen wollte. Dies teilt der Zoll von Transkarpatien mit.

Nach Angaben der Zollbeamten wurden bei der Durchführung der Zollkontrolle im Handgepäck der ukrainischen Staatsbürgerin fünf alte Postkarten entdeckt, die Anzeichen für einen kulturellen, historischen oder antiquarischen Wert aufweisen könnten.

Die Postkarten befanden sich in einem versiegelten Umschlag in einem Reisekoffer unter den persönlichen Gegenständen der Frau. Die Frau aus Kiew hatte die historischen Drucke nicht angemeldet und verfügte nicht über die erforderliche Bescheinigung für die Ausfuhr solcher Gegenstände aus dem Zollgebiet der Ukraine.

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